На юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18 м/с
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Тюменского района.
Будет облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Ночью +1 °С, днём +7…+12 °С.
Из-за неблагоприятных метеоусловий повышается риск возникновения ЧС и происшествий, в том числе аварий на системах электроснабжения. Есть вероятность падения деревьев. Жителей призвали проявлять осторожность, передаёт megatyumen.ru.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 18—19 сентября, в Челябинской области, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -5 °С.