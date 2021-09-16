Синоптики прогнозируют заморозки до -5 °С в Челябинской области

В ближайшие выходные, 18—19 сентября, в Челябинской области, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -5 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на челябинскую ЦГМС.

«Ночью 18 сентября столбик термометра опустится до 0… -5 °С, при прояснении — заморозки до -2 °С. Ночью 19 сентября ожидаются заморозки до -5 °С», — сообщили синоптики.

При этом дожди с мокрым снегом, обещанные 17 и 18 сентября, задержатся в регионе ещё минимум на одни сутки. Такие же осадки ожидаются в Челябинской области и в воскресенье, 19 сентября.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.