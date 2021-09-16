В Татарстане признали объектом культурного наследия парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи

В Татарстане признали выявленным объектом культурного наследия парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи.

Об этом сообщает «Реальное время».

Соответствующее решение принял Комитет по охране объектов культурного наследия.

Объект посчитали исторически ценным образцом ландшафтной композиции усадебного парка с липовой, сосновой и дубовой аллеями. Главное здание и флигели утрачены.

Дворянский род Нарышкиных владел территориями на правом берегу Волги. При Нарышкиных была построена деревянная усадьба в стиле классицизма, а также флигели и парк.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.