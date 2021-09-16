В Курганской области ожидаются заморозки и мокрый снег
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«С 17 по 19 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С. 17 сентября 2021 года ночью +2…+7 °С», — говорится на сайте.
По данным синоптиков, 17 сентября в Курганской области ожидается дождь, вместе с ним возможен мокрый снег. Скорость ветра, по прогнозам, составит 10 м/с.
Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.