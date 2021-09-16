Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья островов Южной Георгии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Атлантическом океане у побережья островов Южной Георгии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 1935 км от аргентинского города Тольуин. Очаг залегал на глубине 12 км. Ранее сообщалось, что в Китае из-за произошедшего накануне землетрясения погибли два человека.