В Китае из-за землетрясения погибли два человека

Короткая ссылка
Как минимум два человека погибли в результате землетрясения в городе Лучжоу в китайской провинции Сычуань, информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
В Китае из-за землетрясения погибли два человека
  • Reuters

Отмечается, что ещё трое пострадали.

На данный момент на месте инцидента ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в 52 км от китайского города Чунцин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить