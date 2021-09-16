В Китае из-за землетрясения погибли два человека

Как минимум два человека погибли в результате землетрясения в городе Лучжоу в китайской провинции Сычуань, информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Reuters

Отмечается, что ещё трое пострадали. На данный момент на месте инцидента ведутся аварийно-спасательные работы. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в 52 км от китайского города Чунцин.