Искусствовед Евтеева поздравила Юрия Норштейна с 80-летием

Режиссёр, художник-аниматор, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат искусствоведения Ирина Евтеева поздравила режиссёра Юрия Норштейна с 80-летием.

«Сегодня отмечает своё 80-летие Юрий Борисович Норштейн, наверное, самый известный аниматор нашей страны. Он настолько самобытен, интересен, что про него говорят — гений, замечательный художник, тонко чувствующий философ. Всё это правда», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это человек, который очень много сделал для отечественной анимации и режиссуры.

Евтеева пожелала Норштейну дальнейших творческих успехов.

Со своей стороны, режиссёр, лауреат Берлинале за лучший короткометражный анимационный фильм Иван Максимов в беседе с «Российской газетой» отметил, что был учеником Норштейна на Высших режиссёрских курсах.

«Юрий Борисович и как педагог отличался от других: он больше обращал наше внимание на передачу нюансов, связанных с какими-то тонкими ощущениями, переходами от изображения к вкусу, к запаху, сочетаниями со звуками... Учил улавливать трудноуловимое, создающее атмосферу, вроде капель воды на старой лодке, лежащей на берегу», — рассказал он.

Как добавил Максимов, он сам теперь тоже учит студентов обращать внимание на настроения, ощущения, очеловечивающие мир.

Ранее сообщалось о картах «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна.