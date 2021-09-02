В Москве выпустят карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году мы являемся оператором празднования дня рождения нашего любимого Юрия Борисовича Норштейна, которому 15 сентября исполнится 80 лет. И мы, безусловно, сделаем и ретроспективу в наших кинотеатрах», — сказала Мокрицкая.
В пресс-службе киносети добавили, что лимитированные тематические карты поступят в продажу в сентябре.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».