В Москве выпустят карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна

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В Москве выпустят транспортные карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна, заявила гендиректор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.
В Москве выпустят карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году мы являемся оператором празднования дня рождения нашего любимого Юрия Борисовича Норштейна, которому 15 сентября исполнится 80 лет. И мы, безусловно, сделаем и ретроспективу в наших кинотеатрах», — сказала Мокрицкая.

В пресс-службе киносети добавили, что лимитированные тематические карты поступят в продажу в сентябре.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».

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