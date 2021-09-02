В Москве выпустят карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна

В Москве выпустят транспортные карты «Тройка» с эскизами из фильмов Юрия Норштейна, заявила гендиректор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году мы являемся оператором празднования дня рождения нашего любимого Юрия Борисовича Норштейна, которому 15 сентября исполнится 80 лет. И мы, безусловно, сделаем и ретроспективу в наших кинотеатрах», — сказала Мокрицкая.

В пресс-службе киносети добавили, что лимитированные тематические карты поступят в продажу в сентябре.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».