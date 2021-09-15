Гидрометцентр: заморозки и мокрый снег ожидаются в ряде регионов России 

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 16 сентября в ряде российских регионов ожидаются заморозки.
Гидрометцентр: заморозки и мокрый снег ожидаются в ряде регионов России 
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«В Центральном федеральном округе очень много регионов, где прогнозируются заморозки. В Костромской, Ярославской областях заморозки ожидаются до -2 °C, в Брянской, Тверской, Смоленской — до -1 °C, в Московской области — до -3 °C», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в Приволжском федеральном округе будут сильные осадки — они прогнозируются в виде дождя с мокрым снегом.

«Например, в Пермском крае и Свердловской области уже сегодня», — отметил Вильфанд.

По словам Вильфанда, в Саратовской области и Башкортостане с четверга также прогнозируются заморозки до -1...-2 °C.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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