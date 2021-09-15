Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«До воскресенья включительно погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, правда, погода будет довольно ветреной и прохладной, в ночные часы температура будет понижаться до +3...+5 °C, по области может быть и +2 °C, где-то возможны отрицательные температуры. Дневная температура в четверг и пятницу +11...+13 °C», — рассказала Позднякова.

По её словам, в субботу ожидается солнечная, но прохладная погода с температурным режимом на 1—2 °C ниже климатической нормы.

«В утренние часы в столичном регионе +3...+5 °C, дневная температура в Москве +11...+13 °C, по области +8...+13 °C. Будет довольно плотный ветер, будет казаться, что воздух не прогревается. В воскресенье будет определять погоду южный циклон, к сожалению, он принесёт облачность, дожди различной интенсивности», — заключила метеоролог.

Она добавила, что повышения температуры не будет, так как циклон «своим центром будет проходить восточнее столичного региона, то есть мы будем всё равно в его тыловой, холодной части».

Ранее в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.