Метеоролог Тишковец рассказал, ожидается ли в Москве бабье лето

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, придёт ли в столицу бабье лето в этом году.

Период, когда на несколько дней температура в Москве и Подмосковье поднялась до +20 °С, нельзя считать бабьим летом, отметил Тишковец в эфире радио Sputnik.

Новое потепление в Центральной России, по его словам, может начаться в последних числах второй декады сентября.

«Ещё в конце августа долгосрочные прогнозы показывали, что надежда на бабье лето есть только во второй половине сентября. Есть надежда после 17-го или 18-го числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были тёплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», — заявил специалист.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.