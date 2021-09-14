Ivi начал сотрудничество со сценаристом Алексеем Казаковым

Онлайн-кинотеатр ivi начал сотрудничество со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым. Согласно условиям эксклюзивного договора, платформа получила приоритетное право на реализацию работ Казакова.

Предполагается, что сценарист станет автором двух оригинальных сериалов по восемь-десять эпизодов. Договор будет действовать два года. Также, возможно, Казаков поработает над полнометражными фильмами и выступит шоураннером и продюсером других проектов ivi.

«На рынке онлайн-платформ сейчас золотая лихорадка. Но рост рынка затормозится в обозримом будущем, индустрию перестанет так «лихорадить» от инвестиционных денег, и начнётся процесс слияний и поглощений, а пока спрос на авторов и продюсеров, производящих нестыдные проекты, очень высокий. Это хорошее время для авторов, чтобы делать то, что они по-настоящему хотят, и в конечном итоге для зрителей», — подчеркнул Алексей Казаков.

Креативный директор департамента производства оригинального контента ivi Originals Илья Бурец выразил надежду, что сотрудничество с Казаковым послужит улучшению качества контента платформы.

«В своё время фильмы-франшизы «Горько!» или «Самый лучший день», написанные Алексеем Казаковым и его соавторами, совершили революцию в жанре новой российской комедии и привлекли в кинотеатры миллионы зрителей. Сегодня, в момент бума оригинального контента на стриминговых платформах, мы рады объявить о сотрудничестве ivi с Казаковым», — рассказал Бурец.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр ivi начал показ документального фильма «Пока живы — будем жить».