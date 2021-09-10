С пятницы, 10 сентября, онлайн-кинотеатр IVI начинает показ документального фильма «Пока живы — будем жить». Картина посвящена пандемии в России и преодолению мирового вызова XXI века.

В ленте представлены истории тех, кто переболел, и тех, кто потерял близких в этот период. Также фильм знакомит зрителей с врачами и учёными.

Создатель картины — режиссёр, член Союза кинематографистов России Григорий Илугдин («Альбом Евфросинии», «Диссиденты», «Соло для одиноких сов», «Реприза»).

«Основной посыл фильма — в его названии: «Пока живы — будем жить». Несмотря на все препятствия и беды, мы должны верить, что это когда-нибудь закончится. В общем-то, как и любая эпидемия, которую человечество уже переживало. Этот фильм — надежда, но в картине нет каких-либо рецептов. Картина даёт возможность посмотреть на проблему пандемии с разных сторон», — заявил Илугдин.

Съёмки проходили в течение года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.