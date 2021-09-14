Стала известна дата премьеры шоу «Игра»

Премьера юмористического шоу «Игра» состоится 26 сентября на телеканале ТНТ.

В «Игре» примут участие 85 артистов. Среди них — Иван Абрамов, Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Елена Гущина, Айдар Гараев. Комики разделятся на 12 команд и будут представлять «молодых» и «стариков». Соревнование пройдёт в формате чемпионского турнира.

После батлов каждый член жюри будет выбирать команду, которой присудит один балл. Таким образом, участники смогут набрать до четырёх очков. Все баллы отразятся в итоговой турнирной таблице.

В финале за главный приз — 30 млн рублей — поборются четыре коллектива.

Место ведущего проекта займёт Евгений Чебатков. В жюри «Игры» — Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян.

«Для нас важно победить не в конкурсе, а для зрителей. Мы при этом работаем в совершенно разных жанрах: например, у нас есть номера, где нет ни одной шутки и вся постановка построена только на настроении и воображении зрителя. При этом в жюри сидят требовательные комики, а самый требовательный из них — это Гарик Мартиросян, но мы пока не выполняем его требований. Ждём, когда он возьмёт кого-то из нас в заложники», — поделился впечатлениями от участия в шоу Эмир Кашоков.

Ранее Гарик Мартиросян рассказал RT о судействе в шоу «Игра».