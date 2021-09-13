В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 ˚С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«14 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки до -5 ˚С. Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки — наиболее вероятные угрозы в этот осенний период», — заявили в ведомстве.
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