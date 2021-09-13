В Свердловской области предупредили о мокром снеге
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Об этом сообщает URA.RU.
«Тепло обещает быть очень непродолжительным: на юге Свердловской области, а также на Южном Урале температура воздуха достигнет +15...+20 °С 14 и 15 сентября. Северных районов Среднего Урала тепло почти не коснётся», — отмечается в сообщении на сайте УГМС.
Согласно прогнозам, тепло принесёт атмосферный фронт с европейской части России. На севере региона возможны дожди, вероятно, с мокрым снегом.
Во второй половине недели придут холодные ветра с северной части страны.
«Мокрый снег может пролетать и в южной половине Свердловской области», — добавили синоптики.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.