В Свердловской области предупредили о мокром снеге

В Уральском гидрометцентре предупредили о мокром снеге в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Тепло обещает быть очень непродолжительным: на юге Свердловской области, а также на Южном Урале температура воздуха достигнет +15...+20 °С 14 и 15 сентября. Северных районов Среднего Урала тепло почти не коснётся», — отмечается в сообщении на сайте УГМС.

Согласно прогнозам, тепло принесёт атмосферный фронт с европейской части России. На севере региона возможны дожди, вероятно, с мокрым снегом.

Во второй половине недели придут холодные ветра с северной части страны.

«Мокрый снег может пролетать и в южной половине Свердловской области», — добавили синоптики.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.