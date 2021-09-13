Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге во вторник, 14 сентября.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Порывы северо-западного, западного ветра местами могут достигать 20 м/с.

Ухудшение погоды ожидается и в Самарской области. Возможно усиление юго-западного ветра до 15 — 18 м/с, передаёт sova.info со ссылкой на региональное МЧС.

Спасатели рекомендуют не выходить из зданий, если поднялся сильный ветер. Укрываться лучше в подъездах или подземных переходах.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус дал рекомендации метеозависимым людям.