Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Центральной России

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Центральной России.

«Дневные температуры понизятся до +10...+12 ˚С, а в лучшем случае до +13 ˚С. В первые дни, во вторник и среду, всё это будет сопровождаться порывистым и неприятным ветром», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Дожди возможны при прохождении фронта, они продлятся до первой половины дня вторника, 14 сентября. В остальном будет облачно, с редкими проявлениями солнца.

По словам Шувалова, в Тамбове, Воронеже, Липецке, Курске и Белгороде температура воздуха понизится до +14...+17 ˚С.

В Краснодарском крае, Крыму, на Ставрополье и Нижней Волге ожидается +25...+27 ˚С.

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