Госпитализированного после падения в театре Любшина переводят из реанимации в травматологию
- РИА Новости
Об этом пишет ФАН.
Сообщается, что актёр попал в больницу 11 сентября около 22:35, у него диагностировали сотрясение головного мозга. 88-летнего Любшина сразу направили в реанимацию.
Стало известно, что после стабилизации состояния его переводят в травматологию.
В больнице подтвердили, что травму Любшин получил в театре. Уточняется, что артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам.
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