Госпитализированного после падения в театре Любшина переводят из реанимации в травматологию

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Появились подробности о состоянии здоровья актёра Станислава Любшина, госпитализированного после падения на репетиции в МХТ им. Чехова.
Госпитализированного после падения в театре Любшина переводят из реанимации в травматологию
  • РИА Новости

Об этом пишет ФАН.

Сообщается, что актёр попал в больницу 11 сентября около 22:35, у него диагностировали сотрясение головного мозга. 88-летнего Любшина сразу направили в реанимацию.

Стало известно, что после стабилизации состояния его переводят в травматологию.

В больнице подтвердили, что травму Любшин получил в театре. Уточняется, что артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам.

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