Госпитализированного после падения в театре Любшина переводят из реанимации в травматологию

Появились подробности о состоянии здоровья актёра Станислава Любшина, госпитализированного после падения на репетиции в МХТ им. Чехова.

Об этом пишет ФАН.

Сообщается, что актёр попал в больницу 11 сентября около 22:35, у него диагностировали сотрясение головного мозга. 88-летнего Любшина сразу направили в реанимацию.

Стало известно, что после стабилизации состояния его переводят в травматологию.

В больнице подтвердили, что травму Любшин получил в театре. Уточняется, что артисты МХТ им. Чехова из-за плотного графика часто репетируют по вечерам.

Ранее актриса Елена Ташаева в беседе с изданием argumenti.ru рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?».