Театр наций в Москве вручил премию Корша
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Я очень рад, что мы придумали премию Корша. Потому что мы хотим отметить людей, без которых мы что-то не смогли бы сделать или не так сделали», — цитирует ТАСС художественного руководителя театра Евгения Миронова.
Отмечается, что премию получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, которые внесли вклад в развитие театра.
Ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта.