Театр наций в Москве вручил премию Корша

Государственный театр наций впервые вручил премию Корша — антрепренера, основателя Русского драматического театра.

«Я очень рад, что мы придумали премию Корша. Потому что мы хотим отметить людей, без которых мы что-то не смогли бы сделать или не так сделали», — цитирует ТАСС художественного руководителя театра Евгения Миронова.

Отмечается, что премию получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, которые внесли вклад в развитие театра.

Ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта.