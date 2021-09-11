Театр наций в Москве вручил премию Корша

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Государственный театр наций впервые вручил премию Корша — антрепренера, основателя Русского драматического театра.
Театр наций в Москве вручил премию Корша
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Я очень рад, что мы придумали премию Корша. Потому что мы хотим отметить людей, без которых мы что-то не смогли бы сделать или не так сделали», — цитирует ТАСС художественного руководителя театра Евгения Миронова.

Отмечается, что премию получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, которые внесли вклад в развитие театра.

Ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта.

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