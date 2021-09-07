В БДТ рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как заявили в пресс-службе БДТ, открытие намечено на IV квартал 2021 года.
Театр закрылся на ремонт 1 апреля. В 2011—2014 годах в здании проводилась реконструкция, но она оказалась некачественной, что привело к постоянным протечкам.
Во время ремонта труппа выступает на сцене других театров, среди которых Каменноостровский и Александринский.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский областной театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья.