В БДТ рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта

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В Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта.
В БДТ рассказали о планах по открытию исторического здания после ремонта
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявили в пресс-службе БДТ, открытие намечено на IV квартал 2021 года.

Театр закрылся на ремонт 1 апреля. В 2011—2014 годах в здании проводилась реконструкция, но она оказалась некачественной, что привело к постоянным протечкам.

Во время ремонта труппа выступает на сцене других театров, среди которых Каменноостровский и Александринский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский областной театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья.

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