Гергиев поучаствовал в благотворительном концерте в Софии

Дирижёр Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра приняли участие в благотворительном концерте Софийской филармонии в поддержку инициативы строительства в стране нового музыкального комплекса.

«Мы очень рады быть в Софии, рады тому, что смогли участвовать в хорошем деле. Надеемся, что идея создать новый концертный зал в столице Болгарии будет успешно реализована», — приводит ТАСС слова Гергиева.

Он добавил, что хотел бы и в будущем поучаствовать в этом деле.

Отмечается, что концерт прошёл под патронажем президента Болгарии Румена Радева.

17 февраля Валерий Гергиев рассказал о работе Мариинского театра в пандемию.