Гергиев поучаствовал в благотворительном концерте в Софии

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Дирижёр Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра приняли участие в благотворительном концерте Софийской филармонии в поддержку инициативы строительства в стране нового музыкального комплекса.
Гергиев поучаствовал в благотворительном концерте в Софии
  • AFP
  • © GEORG HOCHMUTH / APA

«Мы очень рады быть в Софии, рады тому, что смогли участвовать в хорошем деле. Надеемся, что идея создать новый концертный зал в столице Болгарии будет успешно реализована», — приводит ТАСС слова Гергиева.

Он добавил, что хотел бы и в будущем поучаствовать в этом деле.

Отмечается, что концерт прошёл под патронажем президента Болгарии Румена Радева.

17 февраля Валерий Гергиев рассказал о работе Мариинского театра в пандемию.

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