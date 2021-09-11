Гергиев поучаствовал в благотворительном концерте в Софии
- AFP
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«Мы очень рады быть в Софии, рады тому, что смогли участвовать в хорошем деле. Надеемся, что идея создать новый концертный зал в столице Болгарии будет успешно реализована», — приводит ТАСС слова Гергиева.
Он добавил, что хотел бы и в будущем поучаствовать в этом деле.
Отмечается, что концерт прошёл под патронажем президента Болгарии Румена Радева.
17 февраля Валерий Гергиев рассказал о работе Мариинского театра в пандемию.