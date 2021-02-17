Гергиев рассказал о работе Мариинского театра в пандемию

Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о работе учреждения в пандемию.

«Могу сказать, что никогда на моей памяти мы не расширяли свой репертуар так, как за последние восемь месяцев. И никогда у нас не было, да уже, вероятно, и не будет такой возможности сосредоточиться на домашней работе, проводить много времени в театре и быть при этом с близкими, с семьёй», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время главная задача — восстановить собственный репертуар. Театр готовит и новые проекты.

Как отметил Гергиев, в скором времени будет целый каскад новых интересных событий, связанных с великими отечественными композиторами и музыкантами.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с газетой «Известия» рассказал о последствиях пандемии.