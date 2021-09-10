Вильфанд: августовская погода ожидает Московский регион в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что характерная для августа погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни и понедельник.

«Устанавливается августовская погода, температура будет еще повышаться. Сегодня было 18-20 градусов, завтра — такая же температура, а в воскресенье уже 21-23 градуса, по области — до 24 градусов. Такая же погода будет и в понедельник», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд напомнил, что в прошлые выходные в Москве была октябрьская погода.

«Погода была холодной, характерной для этого осеннего месяца. Теперь возвращаемся в лето. Вот такие прогулки», — отметил он.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал о погоде в Москве в выходные.