Метеоролог Милославский рассказал о погоде в Москве в выходные

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал о погоде в Москве в выходные.

«В субботу и большую часть воскресенья будет преобладать фон повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в столице будет несколько выше климатической нормы благодаря ветру южной четверти. В дневные часы — около +20 °С», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Милославский, такая погода продержится совсем недолго. В дальнейшем, 13 и 14 сентября, возможно понижение атмосферного давления, усиление ветра, хотя температура воздуха серьёзно меняться не будет.

«Во вторник-среду уже нужно быть начеку. Циклон с Балтики пойдёт вглубь европейской части России, неся с собой облачную погоду и дожди», — добавил эксперт.

Со своей стороны, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «Радио 1» уточнил, что в воскресенье в столице ожидается +23 °С, по области — до +25 °С.

«В понедельник такая погода ещё сохранится, а похолодание произойдёт в среду-четверг. В конце недели температура понизится до +8…+10 °С в дневные часы и до +1…+3 °С в ночные часы», — сказал он.

Как добавил Синенков, заморозков удастся избежать только потому, что погода будет ветреной.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -4 °С.