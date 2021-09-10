В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -4 °С

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По прогнозам синоптиков, в течение трёх ночей в Челябинской области температура будет опускаться до -4 °С.
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -4 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«Ночью 11—13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до -4 °С», — говорится в экстренном оповещении челябинского ЦГМС.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Известиями» рассказал, что в ближайшее время потепление в Москве будет усиливаться.

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