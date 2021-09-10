Спасатели предупредили о заморозках в Ульяновской области

В ГУ МЧС России по Ульяновской области предупредили о температуре до -1 °С в регионе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По прогнозу Приволжского УГМС, ночью 11—12 сентября местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки. В регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Также стало известно, что в Приморском крае ночная температура в континентальных районах составит +4…+11 °С, на северо-востоке — до +1…+3 °С, на южном побережье — +12…+15 °С, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

«Дневной прогрев составит +16…+23 °С. Во Владивостоке в начале недели ночная температура составит +12…+15 °С, дневная — +18…+22 °С», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -4 °С.