Отменён Московский марафон

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Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменён из-за эпидемиологической ситуации в столице.
Отменён Московский марафон
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на организаторов.

«На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем всё возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живём в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни», — заявил основатель Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, организаторы готовили масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится.

Ранее сообщалось, что марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге перенесли с 17 июля 2021 года на 18 июня 2022-го.

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