Московский метрополитен запустил литературный конкурс по случаю Дня города

Накануне Дня города Московский метрополитен и группа компаний «ЛитРес» объявили конкурс художественных рассказов — коротких историй, связанных с метро.

Об этом сообщает kp.ru.

До 12 октября 2021 года любой желающий может представить свою работу профессиональному жюри, в которое вошли писатель Евгений Бабушкин, голоса столичного метро Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, журналисты Владимир Раевский и Евгения Смурыгина, радиоведущие «Маяка» Маргарита Митрофанова и Сергей Стиллавин.

Десять произведений финалистов станут основой для аудиосериала, который будет озвучен профессиональными чтецами и дополнен узнаваемыми звуками московского метро. Бесплатный аудиосериал опубликуют в книжном сервисе.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным 11 сентября, в День города.