Поминальная служба по Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже

Поминальная служба по актёру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, пишет Le Parisien.

Сообщается, что примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск) гроб с телом покойного под аплодисменты его близких и поклонников внесли в церковь.

На службу прибыли актёры Ален Делон и Жан Дюжарден, режиссёр Клод Лелуш и другие знаменитости.

Накануне в Доме инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября.