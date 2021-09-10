Поминальная служба по Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже

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Поминальная служба по актёру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, пишет Le Parisien.
Поминальная служба по Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже
  • © AP Photo/ Michel Euler

Сообщается, что примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск) гроб с телом покойного под аплодисменты его близких и поклонников внесли в церковь.

На службу прибыли актёры Ален Делон и Жан Дюжарден, режиссёр Клод Лелуш и другие знаменитости.

Накануне в Доме инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября.

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