В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Церемония прощания с французским актёром Жан-Полем Бельмондо началась во Дворце инвалидов в Париже.

Об этом сообщает FranceInfo.

На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо, а также известные деятели мира кинематографа и спорта и члены правительства.

Как ожидается, Макрон выступит с речью, после чего прозвучит минута молчания. Церемония завершится французским гимном «Марсельезой».

Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября.

Композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в советские времена Бельмондо был одним из самых любимых актёров.