В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Короткая ссылка
Церемония прощания с французским актёром Жан-Полем Бельмондо началась во Дворце инвалидов в Париже.
В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо
  • Reuters

Об этом сообщает FranceInfo.

На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо, а также известные деятели мира кинематографа и спорта и члены правительства.

Как ожидается, Макрон выступит с речью, после чего прозвучит минута молчания. Церемония завершится французским гимном «Марсельезой».

Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября.

Композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в советские времена Бельмондо был одним из самых любимых актёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить