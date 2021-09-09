В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо
- Reuters
Об этом сообщает FranceInfo.
На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо, а также известные деятели мира кинематографа и спорта и члены правительства.
Как ожидается, Макрон выступит с речью, после чего прозвучит минута молчания. Церемония завершится французским гимном «Марсельезой».
Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября.
Композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в советские времена Бельмондо был одним из самых любимых актёров.