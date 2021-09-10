В выходные в Москве температура будет выше климатической нормы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Уже сегодня, несмотря на то что погода будет облачная, с прояснениями, всё-таки ожидаем, что температура воздуха достигнет отметки +19 °C, по области местами может быть до +20 °C. Если соберётся небольшой дождь, то он действительно будет небольшой и непродолжительный. То есть температура воздуха у нас постепенно вернулась к климатической норме. В субботу и в воскресенье она будет даже выше климатической нормы. Субботний день нам обещает погоду без осадков, ночь по-летнему тёплая: в Москве — +9...+11 °C, по области — не ниже +7 °C», — рассказала Позднякова.

По её словам, в субботу дневная температура в городе составит +18...+20 °C.

«В воскресенье ночь будет ещё более тёплой — где-то +11...+13 °C в Москве, дневная температура — +21...+23 °C. Очень тёплым день сохранится и в понедельник. Но местами уже возможен небольшой, кратковременный дождь. Ночь будет тёплая в Москве — +12...+13 °C, дневная температура в Москве — +20...+22 °C. Смена характера погоды произойдёт поздно вечером в понедельник. Ночи станут заметно холоднее: по региону — +5...+10 °C минимальные температуры, дневная температура — +11...+16 °C. То есть этот период очень тёплой погоды завершится уже в начале следующей недели», — заключила метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, как долго продлится бабье лето в столичном регионе.