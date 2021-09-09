Метеоролог Шувалов рассказал, как долго продлится бабье лето в столичном регионе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, как долго продлится бабье лето в столичном регионе.
Метеоролог Шувалов рассказал, как долго продлится бабье лето в столичном регионе
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«Пик тепла придётся на воскресенье и понедельник. Это и в Москве, и в Подмосковье. Причём юг Подмосковья — это может быть +23 °C, а в самой Москве — +21...+22 °C», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, в эти дни ожидается ясная, солнечная погода, особенно в воскресенье.

По словам Шувалова, во вторник бабье лето закончится дождём и понижением температуры на пять-семь градусов.

Ранее врач-терапевт клиники «РЖД-Медицина» Марина Кутина в беседе с газетой «Известия» рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья.

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