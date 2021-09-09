Останкинская телебашня покажет световое шоу в День города

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Останкинская телебашня покажет световое шоу в честь Дня города, который будет отмечаться 11 и 12 сентября.
Останкинская телебашня покажет световое шоу в День города
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

«По всему периметру полукилометровой башни будет включён праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира — задействовано 550 различных источников света, это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе», — заявили в пресс-службе.

Продолжительность светового шоу составит три часа.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным 11 сентября, в День города.

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