Музыкант Вадим Самойлов оценил вероятность воссоединения группы «Агата Кристи», которая распалась в 2010 году.

В беседе с радио «Комсомольская правда» артист отметил, что и он, и его брат Глеб Самойлов нашли себя в других проектах.

«Вот 40 лет пройдёт с 2010 года, значит, в 2050-м, если будем живы, запишем альбом. Ну у Глеба своё творчество, я тоже собой доволен, мне всего хватает. Мы же не маркетологи, мы не можем поддерживать дальше тот проект, который будет приносить деньги, только из-за денег», — сказал музыкант.

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