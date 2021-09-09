Вадим Самойлов оценил вероятность воссоединения группы «Агата Кристи»

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Музыкант Вадим Самойлов оценил вероятность воссоединения группы «Агата Кристи», которая распалась в 2010 году.
Вадим Самойлов оценил вероятность воссоединения группы «Агата Кристи»
  • © Антон Белицкий
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» артист отметил, что и он, и его брат Глеб Самойлов нашли себя в других проектах.

«Вот 40 лет пройдёт с 2010 года, значит, в 2050-м, если будем живы, запишем альбом. Ну у Глеба своё творчество, я тоже собой доволен, мне всего хватает. Мы же не маркетологи, мы не можем поддерживать дальше тот проект, который будет приносить деньги, только из-за денег», — сказал музыкант.

Ранее российская певица и актриса, преподаватель курса мюзикла в ГИТИСе Лика Рулла в беседе с ФАН рассказала, что мюзиклы крайне популярны в России.

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