Синоптики предупредили о снеге и заморозках в Челябинской области

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Челябгидрометцентр.

В ночь на субботу, 11 сентября, местами возможны заморозки до -2 °С.

«Днём и ночью ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. В ночь на 12 сентября — ночные заморозки местами до -3 °С», — заявили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.