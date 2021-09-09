Синоптики предупредили о снеге и заморозках в Челябинской области

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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о снеге и заморозках в Челябинской области
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Челябгидрометцентр.

В ночь на субботу, 11 сентября, местами возможны заморозки до -2 °С.

«Днём и ночью ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. В ночь на 12 сентября — ночные заморозки местами до -3 °С», — заявили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

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