В Третьяковской галерее начала работу выставка «Живое вещество»

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В Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».
В Третьяковской галерее начала работу выставка «Живое вещество»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Художники предлагают посмотреть на жизнь с разных сторон: попасть в микромир растений и насекомых, погрузиться в океаны, посмотреть на природный ландшафт с высоты птичьего полёта, то есть почувствовать себя обитателем созданных авторами образов.

«Мы хотим заставить зрителя обратить внимание на то, что мир — это не только люди, не только мы», — заявила сотрудник галереи «Триумф» Полина Котова.

Ранее НТВ сообщал, что в Третьяковской галерее открывается масштабный проект — выставка Юрия Пименова.

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