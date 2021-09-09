В Третьяковской галерее начала работу выставка «Живое вещество»

В Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».

Об этом сообщает ОТР.

Художники предлагают посмотреть на жизнь с разных сторон: попасть в микромир растений и насекомых, погрузиться в океаны, посмотреть на природный ландшафт с высоты птичьего полёта, то есть почувствовать себя обитателем созданных авторами образов.

«Мы хотим заставить зрителя обратить внимание на то, что мир — это не только люди, не только мы», — заявила сотрудник галереи «Триумф» Полина Котова.

Ранее НТВ сообщал, что в Третьяковской галерее открывается масштабный проект — выставка Юрия Пименова.