В сети покажут музыкальный киноальманах «Шестнадцать+»

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В онлайн-кинотеатре KION 21 сентября состоится премьера музыкального киноальманаха «Шестнадцать+».
В сети покажут музыкальный киноальманах «Шестнадцать+»
  • Кадр из киноальманаха «Шестнадцать+»
  • © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Как сообщает пресс-служба сервиса, сборник состоит из десяти коротких драм и мелодрам о первой любви, одиночестве, дружбе, конкуренции, ревности и других аспектах жизни подростков.

Истории вдохновлены песнями популярных исполнителей: Доры, Mary Gu, Дани Милохина, групп OQJAV, АИГЕЛ, Sirotkin и других музыкантов. В числе сценаристов проекта — писатель Александр Цыпкин. 

Креативный продюсер проекта Наталья Исакова подчеркнула, что фильмы не стоит приравнивать к музыкальным видео. «Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории. Мы уверены, что взросление — это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям «30+», которым важно вспомнить свою юность и ещё раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми», — отметила она.

Роли в фильмах исполняют российские актёры Григорий Верник, Данил Стеклов, Дина Губайдуллина, Виталий Щербина и другие.

Снятая режиссёром Светланой Самошиной новелла «Хейт» с Викторией Толстогановой по сценарию Александра Цыпкина отобрана для участия в конкурсе короткого метра на фестивале «Кинотавр».

Ранее в онлайн-кинотеатре KION вышла вертикальная версия фильма «Девятаев».

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