В сети выйдет вертикальная версия фильма «Девятаев»

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В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера вертикальной версии фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова.
В сети выйдет вертикальная версия фильма «Девятаев»
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Как сообщают в пресс-службе KION, лента выйдет 26 июля в формате киносториз и будет включать десять эпизодов продолжительностью от семи до 20 минут. В них войдут все сцены, представленные в полнометражном фильме, однако некоторые из них будут показаны в новых ракурсах и с другим кадрированием.

«У нас получилось два взгляда на одни и те же события: в кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства — это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был Instagram. Это максимальное приближение к легендарным историческим событиям и абсолютно новый взгляд на них — такой войну вы ещё не видели», — объясняет Тимур Бекмамбетов.

В основу картины легли реальные события. Сюжет разворачивается вокруг лётчика-истребителя Михаила Девятаева. Во время Великой Отечественной войны он оказывается в плену, где ему предлагают занять сторону врага. Он отказывается и попадает в концентрационный лагерь на острове Узедом. Вместе с другими заключёнными Девятаев придумывает план беспрецедентного побега.

Ранее сын Михаила Девятаева рассказал в интервью RT о работе над фильмом.

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