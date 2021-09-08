«Европа Плюс» устроит вечеринку на борту самолёта

«Европа Плюс» организует вечеринку на борту самолёта, который направляется в Дубай. Мероприятие пройдёт на высоте 12 тыс. м.

Как сообщает пресс-служба Европейской медиагруппы, на вечеринке будут присутствовать блогеры, артисты, а также слушатели радиостанции из множества городов России, которые стали победителями акции Crazy Weekend. Среди знаменитых гостей мероприятия — ведущие шоу «Европы Плюс» Антон Комолов, Лена Абитаева, Вики, Вэл и Джем, диджей Rompasso, Radjo, телеведущая Ида Галич, блогеры Кирилл Нечаев и Мария Батхан и другие.

Мероприятие начнётся в аэропорту Домодедова, где гостей ждёт специальное обслуживание и выступление диджея Rompasso. Он представит эксклюзивный сет. На борту самолёта пройдёт квиз. Во время полёта в салоне будут звучать летние музыкальные хиты.

В Дубае в вечеринке также примет участие Arash. Гости проведут время в отеле и на яхте, запланирован подъём на небоскрёб Бурдж-Халифа. Репортажи о том, как проходит акция, будут опубликованы на страницах радиостанции в соцсетях.

© «Европа Плюс»

Генеральный директор Европейской медиагруппы Роман Емельянов отмечает, что команда радиостанции не впервые проводит акции для слушателей.

«В 2020 году ведущие будили Россию с вершины Эльбруса и провели трансляцию с самой северной в истории радиовещания точки планеты. Это достижение было зафиксировано экспертами знаменитой книги «Гиннесс. Мировые рекорды». А теперь, несмотря на сложные для туризма времена, мы решили дать нашей аудитории возможность продлить летний отдых и провести в хорошем смысле сумасшедшие выходные на одном из лучших мировых курортов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Европа Плюс» и «Чистая Линия» заявили о планах выпустить лимитированную партию мороженого.