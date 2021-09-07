Метеоролог Старков прокомментировал холодное начало осени в столичном регионе

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков прокомментировал холодное начало осени в столичном регионе.

«Погода установилась холодная, среднесуточная температура на 5—6 °С отклонилась от нормы. Это первое столь сильное похолодание в начале сентября за последние 20 лет», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, это связано с интенсивным арктическим вторжением в тыловой части глубокой тропосферной ложбины.

Как отметил Старков, в настоящее время похолодание идёт на убыль.

«В Москву начинает поступать умерено тёплый атлантический воздух. Со среды дневная температура начнёт достигать отметки +15 °С», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сентябрь 2021 года самым холодным в текущем столетии.

Как сообщало URA.RU, в Челябинской области предупредили о заморозках.