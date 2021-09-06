Вильфанд назвал наступивший сентябрь самым холодным в текущем столетии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сентябрь 2021 года самым холодным в текущем столетии.

По его словам, почти на всей территории страны температура на несколько градусов ниже среднемесячной.

«Бабье лето обожают все, и после холодных дней и ночей в первых числах сентября, когда температура была на 4—5 °С ниже нормы, что соответствует климатической характеристике 5 октября, это вполне актуально», — заявил Вильфанд в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, понятие «бабье лето» не вполне соответствует строгим взглядам синоптиков на этот период, но всё равно в скором времени придёт тепло.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание до +15 °С.