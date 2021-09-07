В рамках Московского финансового форума пройдёт ювелирная выставка

В рамках Московского финансового форума, который пройдёт 8 сентября, состоится ювелирная выставка «Минфин России у истоков российского выставочного движения. Триумф русского ювелирного искусства».

Главным экспонатом выставки станет реплика Большой императорской короны Российской империи, представленная Гохраном России. Оригинал хранится в Алмазном фонде.

Также будут представлены другие образцы ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

Отмечается, что выставка организована Минфином, а также Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Она положит начало крупному проекту, посвящённому триумфу отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках в XIX — начале ХХ веков.

Экспозиция также посвящена юбилейным датам 2021 года: 190-летию первой Мануфактурной выставки в Москве, 170-летию первой международной выставки в Лондоне, 125-летию главной выставки Российской империи в Нижнем Новгороде, 175-летию Карла Фаберже и 300-летию Российской империи.

Ранее сообщалось о выставке «Искусство роскоши» в музее-заповеднике «Павловск».