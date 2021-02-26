В музее-заповеднике «Павловск» пройдёт выставка «Искусство роскоши»

В музее-заповеднике «Павловск» представили выставку «Искусство роскоши».

Об этом сообщает НТВ.

На экспозиции представлено более 500 работ, выполненных отечественными ювелирами, скульпторами и фарфористами.

«Более 100 мастеров со всей России, создающих великолепные произведения в разнообразных направлениях декоративно-прикладного искусства, представят публике свои шедевры», — говорится на сайте музея.

Выставка откроется для посещения 2 марта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выставку народных промыслов Подмосковья представят в одном из музеев Москвы с 26 февраля.