В музее-заповеднике «Павловск» пройдёт выставка «Искусство роскоши»
- © Канал Государственный музей-заповедник «Павловск» / YouTube
Об этом сообщает НТВ.
На экспозиции представлено более 500 работ, выполненных отечественными ювелирами, скульпторами и фарфористами.
«Более 100 мастеров со всей России, создающих великолепные произведения в разнообразных направлениях декоративно-прикладного искусства, представят публике свои шедевры», — говорится на сайте музея.
Выставка откроется для посещения 2 марта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что выставку народных промыслов Подмосковья представят в одном из музеев Москвы с 26 февраля.