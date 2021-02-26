В Москве открывается выставка народных промыслов Подмосковья

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Выставку народных промыслов Подмосковья представят в одном из музеев Москвы с 26 февраля.
В Москве открывается выставка народных промыслов Подмосковья
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает телеканал «360».

Выставка под названием «Традиции живая нить» представлена в музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Здесь можно увидеть федоскинские шкатулки, жостовские подносы, павловопосадские платки, гжель, дулевский фарфор и другие экспонаты.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал об открытии выставки новогодних игрушек советских лет и военной поры в Нижнекамске.

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