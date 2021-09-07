Анита Цой выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова

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Певица Анита Цой выразила соболезнования в связи со смертью художника — постановщика шоу Бориса Краснова.
Анита Цой выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Очень жаль, что уходят такие гиганты. Понятно, что сейчас век новых технологий в нашей индустрии и о Борисе Краснове вспоминают всё меньше. Но поверьте мне, что все мы любим, помним, знаем и ценим то, что сделал Борис Краснов. Он совершил революцию», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, Краснов был человеком, который безмерно любил своё дело.

Со своей стороны, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН отметил, что Краснов работал со всеми звёздами.

«Он делал огромное количество проектов. Для Олимпийских игр и на Красной площади. У него были невероятные архитектурные решения. Тогда это было архимодно. Он строил огромные декорации, как в голливудском кино. Он был уникальным профессионалом», — рассказал Пригожин.

Ранее стало известно, что Борис Краснов скончался на 61-м году жизни.

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