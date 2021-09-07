Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о Борисе Краснове

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Певица Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о художнике — постановщике шоу Борисе Краснове.
Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о Борисе Краснове
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Боря — это мотор, очень яркий человек. Когда мы делали шоу, его иногда приходилось останавливать, потому что его идей могло хватить не на один проект. Помимо прочего, он был очень жизнелюбивым человеком», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила Милявская, она благодарна Краснову за совместную работу.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru назвал Краснова «совершенно отчаянным и бесшабашным человеком в своей профессии».

«С его уходом и профессия его немного изменится, и, конечно, его будет не хватать. Такого человека трудно забыть. Слишком был яркий, слишком был дерзкий, отчаянный, добрый и отзывчивый», — сказал Добровинский.

Ранее стало известно, что Борис Краснов скончался на 61-м году жизни.

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