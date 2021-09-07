Валерий Сюткин рассказал о дружбе с Борисом Красновым

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Заслуженный артист России Валерий Сюткин рассказал о дружбе с художником-сценографом Борисом Красновым, который скончался 7 сентября.
Валерий Сюткин рассказал о дружбе с Борисом Красновым
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Это был мой очень близкий друг, я его сильно любил. Мы дружили семьями, будем всегда его помнить, потому что Краснов был очень ярким человеком. Очень многое сделал для концертных постановок, для профессии сценографа — он эту профессию сделал публичной, потому что художники творят за кадром, а Боря умел это преподносить. Он был человеком с потрясающим чувством юмора. Нам будет его очень не хватать», — признался певец в беседе с «Газетой.Ru».

Сюткин также выразил мнение, что Краснов мог прожить больше, однако «абсолютно себя не берёг».

Ранее стало известно, что Борис Краснов скончался на 61-м году жизни.

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