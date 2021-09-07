Главный режиссёр Кремлёвского дворца поделился воспоминаниями о Борисе Краснове

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Главный режиссёр Государственного Кремлёвского дворца Евгений Глазов поделился воспоминаниями о художнике-постановщике Борисе Краснове.
Главный режиссёр Кремлёвского дворца поделился воспоминаниями о Борисе Краснове
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» Глазов сообщил, что познакомился с Красновым около 15 лет назад.

«Он фонтанировал идеями. И эти идеи были очень взрывными. Он придумал что-то — тут же начинал эту тему развивать. Мы с ним спорили и так далее, но это всегда приходило к какому-то хорошему результату. Мы первыми стали делать такие концерты-спектакли, что называется, когда на сцене была не просто концертная, а театральная декорация», — отметил он.

Ранее народный артист России певец Лев Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова.

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