В Курганской области рассказали, где потратить «Пушкинскую карту»

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Власти Курганской области сообщили, что «Пушкинской картой» можно расплатиться в девяти культурных учреждениях региона.
В Курганской области рассказали, где потратить «Пушкинскую карту»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

«Пушкинской картой» можно оплатить посещение курганских театров и музеев. Жители региона уже начали покупать билеты с помощью данной карты.

Картой смогут воспользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. До конца 2021 году молодые люди смогут потратить 3 тыс. рублей, которые будут на карте. В 2022 году её планируют пополнить ещё на 5 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский областной государственный театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья.

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