В Курганской области рассказали, где потратить «Пушкинскую карту»
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.
«Пушкинской картой» можно оплатить посещение курганских театров и музеев. Жители региона уже начали покупать билеты с помощью данной карты.
Картой смогут воспользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. До конца 2021 году молодые люди смогут потратить 3 тыс. рублей, которые будут на карте. В 2022 году её планируют пополнить ещё на 5 тыс. рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский областной государственный театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья.